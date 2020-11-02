"Укрзализныця" по решению госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, с 00:01 2 ноября закрыта продажа билетов со следующих станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Большой Березовый, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на следующие поезда.
Станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Большой Березовый, Кострино, Перечин, Ставное:
- №601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).
Станция Ужгород:
- №17/18 Харьков - Ужгород;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №107/108 Одесса - Ужгород;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №3/4 Запорожье-Ужгород;
- №601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).
Станция Пологи:
- №10/9 Мариуполь - Киев**;
- №84/83 Мариуполь - Киев**;
- №116/115 Киев - Бердянск.
Станции Сарата, Кулевча:
- №145/146 Киев - Измаил.
Станция Славута-1:
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев.
Станция Шепетовка:
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №91/92 Львов - Киев;
- №217/218 Киев - Рахов.
"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Большой Березовый, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставное без посадки пассажиров. Высадка будет производиться по установленному порядку", - говорится в сообщении УЗ.
Также были изменены маршруты курсирования нескольких поездов:
- №17/18 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Харьков - Ужгород);
- №29/30 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород);
- №45/46 Батево-Пас. - Лисичанск - Ужгород (вместо Ужгород - Лисичанск - Ужгород);
- №3/4 Мукачево - Запорожье - Ужгород (вместо Ужгород - Запорожье - Ужгород);
- №81/82 Чоп-Пас - Киев - Ужгород (вместо Ужгород-Киев-Ужгород);
- №107/108 Чоп-Пас. - Одесса - Ужгород (вместо Ужгород - Одесса - Ужгород).
Как известно, с понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. В Кабмине не исключают, что принцип разделения регионов во время карантина вскоре могут сменить.
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