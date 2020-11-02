УЗ обнародовала список станций и поездов, которых коснутся изменения.

"Укрзализныця" по решению госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, с 00:01 2 ноября закрыта продажа билетов со следующих станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Большой Березовый, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на следующие поезда.

Станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Большой Березовый, Кострино, Перечин, Ставное:

№601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Станция Ужгород:

№17/18 Харьков - Ужгород;

№81/82 Киев - Ужгород;

№107/108 Одесса - Ужгород;

№29/30 Киев - Ужгород;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№3/4 Запорожье-Ужгород;

№601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Станция Пологи:

№10/9 Мариуполь - Киев**;

№84/83 Мариуполь - Киев**;

№116/115 Киев - Бердянск.

Станции Сарата, Кулевча:

№145/146 Киев - Измаил.

Станция Славута-1:

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№98/97 Ковель - Киев.

Станция Шепетовка:

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№98/97 Ковель - Киев;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№91/92 Львов - Киев;

№217/218 Киев - Рахов.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Большой Березовый, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставное без посадки пассажиров. Высадка будет производиться по установленному порядку", - говорится в сообщении УЗ.

Также были изменены маршруты курсирования нескольких поездов:

№17/18 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Харьков - Ужгород);

№29/30 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород);

№45/46 Батево-Пас. - Лисичанск - Ужгород (вместо Ужгород - Лисичанск - Ужгород);

№3/4 Мукачево - Запорожье - Ужгород (вместо Ужгород - Запорожье - Ужгород);

№81/82 Чоп-Пас - Киев - Ужгород (вместо Ужгород-Киев-Ужгород);

№107/108 Чоп-Пас. - Одесса - Ужгород (вместо Ужгород - Одесса - Ужгород).

Как известно, с понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование. В Кабмине не исключают, что принцип разделения регионов во время карантина вскоре могут сменить.

Другие новости транспорта и туризма

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Юрий Годован