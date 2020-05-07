Во Львове разработали план восстановления туристической отрасли в пять этапов
Во Львове обнародовали предварительный план восстановления работы туристической отрасли в пять этапов
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.
На первом этапе, в мае, при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов, планируется частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания); частично начнут работу музеи. Также для посетителей Львова будут запущены рекламные туристические пакеты.
Также в этом месяце будут разработаны новые протоколы работы индустрии гостеприимства (отели, рестораны, кофейни, экскурсии, туристическая деятельность, проведение мероприятий).
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С июня месяца власть хочет начать восстановление планового туризма.
"С точки зрения гостей – ключевым станет безопасность путешествий и ценовая политика. С точки зрения малого и среднего бизнеса – работа в новых условиях – новые протоколы – в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.", – отметил Москаленко.
По его словам, в июне будет запущена национальная рекламная кампания, акцент в которой будет сделан на безопасность посещения Украины, организована экскурсионная деятельность, а также публичные мероприятия под открытым небом с ограниченным количеством людей в тестовом режиме.
На третьем этапе (июль – август) планируется постепенное открытие международного авиасообщения до Львова; открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры). Также стартует промо-кампания восстановления и развития делового туризма.
В сентябре – октябре 2020 года восстановят возможности проведения событий с ограниченным количеством людей и организации групповых путешествий.
Начиная с декабря во Львове рассчитывают на восстановление международного туризма.
Как сообщал УНИАН, Львов 3 мая отметил 764 годовщину основания, однако через карантин торжественные мероприятия были малолюдными.
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