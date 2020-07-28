Германия вводит обязательное тестирование на коронавирус для туристов из "опасных стран": Украина - в списке

Тест будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.

Со следующей недели правительство Германии вводит обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции всем пассажирам, которые приезжают из стран с повышенным риском инфицирования.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает НВ со ссылкой на The Local.

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Он отметил, что необходимо предупредить инфицирование от путешественников, которые возвращаются из-за границы.

По его словам, тест будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.

Норму должны ввести со следующей недели.

В список стран с повышенным риском заражения, заключенного Институтом Роберта Коха, вошли 130 стран. В частности — Украина, Азербайджан, Армения, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Черногория, Египет, Россия, Сербия, Турция, США и другие.

Как сообщалось ранее, 16 июля Европейский Союз обновил список стран, гражданам которых рекомендуют открыть границы стран-членов ЕС. Украины в этом списке пока нет.

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