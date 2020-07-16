Украина снова не попала в список стран, которым разрешен въезд в Евросоюз

Как результат, украинцы минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать в ЕС.

В Европейском Союзе не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, Совет Евросоюза в результате первого пересмотра рекомендаций по постепенной отмене временных ограничений для путешествий в ЕС без острой необходимости обновил список третьих стран, по которым карантинные ограничения подлежат отмене.

Список этих стран будет и в дальнейшем пересматриваться каждые две недели.

В частности, с 16 июля страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на внешних границах для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и также Китая, если в КНР на принципах взаимности в ответ отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

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Кроме того, резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Как показывает этот список стран, Украина не была внесена в рекомендацию об отмене запрета на въезд, и поэтому украинцы минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать в ЕС.

В то же время, после просмотра из списка исключили Сербию и Черногорию. Отныне граждане этих стран вновь не смогут путешествовать в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в ЕС впервые определили список третьих стран, граждан которых рекомендуется пускать в ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.

По эпидситуации страны должны соответствовать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

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