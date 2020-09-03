2 сентября Кабмин убрал из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев в Украину право на транзит до двух суток.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Кабмин ограничил транзит через страну из-за многочисленных злоупотреблений со стороны иностранцев, которые заезжали в Украину ради транзита, но на самом деле оставались на ее территории.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире "Сніданка з 1+1", пишет ТСН.

"Каждый турист должен быть добросовестным ... У нас свободная и демократическая страна, если ты пересек границу, то ты можешь ехать куда угодно. Поэтому здесь вопрос очень деликатный и мы должны понимать, что граждане так же должны вести себя добросовестно, декларируя цель своего в съезда в страну", - заявил Кулеба.

Однако, по словам министра, потому, что были зафиксированы многочисленные случаи злоупотреблений возможностью транзита через территорию Украины, 2 сентября Кабмин решил ограничить эту возможность.

Также Кулеба рассказал, что массовый транзит - это граждане Молдовы и России, которые через Украину на автотранспорте едут домой. Для этих случаев будет сопровождение полиции, и для них смогут продолжить транзит.

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Автор: УНИАН