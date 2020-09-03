Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Кабмин ограничил транзит через страну из-за многочисленных злоупотреблений со стороны иностранцев, которые заезжали в Украину ради транзита, но на самом деле оставались на ее территории.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире "Сніданка з 1+1", пишет ТСН.
"Каждый турист должен быть добросовестным ... У нас свободная и демократическая страна, если ты пересек границу, то ты можешь ехать куда угодно. Поэтому здесь вопрос очень деликатный и мы должны понимать, что граждане так же должны вести себя добросовестно, декларируя цель своего в съезда в страну", - заявил Кулеба.
Однако, по словам министра, потому, что были зафиксированы многочисленные случаи злоупотреблений возможностью транзита через территорию Украины, 2 сентября Кабмин решил ограничить эту возможность.
Также Кулеба рассказал, что массовый транзит - это граждане Молдовы и России, которые через Украину на автотранспорте едут домой. Для этих случаев будет сопровождение полиции, и для них смогут продолжить транзит.
Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно
- 26 августа 2020 Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- Одновременно правительство приняло решение о временной запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
- Для граждан Беларуси якобы сделали исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
- Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа.
- 2 сентября Кабмин решил изменить правила въезда в Украину. Так, из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток. В то же время был расширен перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границу.
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