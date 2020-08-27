В авиакомпании рассматривают несколько вариантов реакции на запрет для иностранцев на въезд в Украину, в том числе - радикальный.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) может сократить свою полетную программу на сентябрь из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Мы сейчас должны принять решение относительно планов авиакомпании на ближайшие дни не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикации текста Постановления КМУ и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания постановления. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе - радикальный", - отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне, отметив, что запрет на въезд иностранцев в Украину будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая в условиях карантина уже является экономически ослабленной и находится в критическом состоянии.

Как поясняют в пресс-службе МАУ, в сумме общего текущего пассажиропотока, процент перевезенных иностранцев составляет около 60%. Большинство из них - point-to-point пассажиры, поскольку авиакомпания не успела восстановить свою транзитную сеть после полной остановки полетов в марте 2020 года. Это означает, что данное ограничение будет касаться всех без исключения направлений полетов и повлияет на загруженность всех рейсов.

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В результате принятия указанных мер, МАУ еще раньше пересмотрела расписание рейсов и существенно их сократила.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы МАУ:

Киев – Запорожье (OZH) – Киев;

Киев – Мадрид (MAD) – Киев;

Киев – Барселона (BCN) – Киев;

Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);

Киев – Женева (GVA) – Киев;

Киев – Дели (DEL) – Киев;

Киев – Берлин (TXL) – Киев;

Киев – Кишинев (KIV) – Киев;

Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).

Произойдет сокращение частот по следующим маршрутам МАУ:

Киев – Одесса (ODS) – Киев;

Киев – Париж (CDG) – Киев;

Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;

Киев – Брюссель (BRU) – Киев;

Киев – Дубай (DXB) – Киев;

Киев – Стамбул (IST) – Киев;

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.

В то же время, как отмечают в пресс-службе, решение МАУ относительно плана полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти - Кабинета Министров Украины, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и тому подобное.

Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно

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Автор: Марина Григоренко