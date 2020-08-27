Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) может сократить свою полетную программу на сентябрь из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
"Мы сейчас должны принять решение относительно планов авиакомпании на ближайшие дни не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикации текста Постановления КМУ и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания постановления. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе - радикальный", - отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне, отметив, что запрет на въезд иностранцев в Украину будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая в условиях карантина уже является экономически ослабленной и находится в критическом состоянии.
Как поясняют в пресс-службе МАУ, в сумме общего текущего пассажиропотока, процент перевезенных иностранцев составляет около 60%. Большинство из них - point-to-point пассажиры, поскольку авиакомпания не успела восстановить свою транзитную сеть после полной остановки полетов в марте 2020 года. Это означает, что данное ограничение будет касаться всех без исключения направлений полетов и повлияет на загруженность всех рейсов.
Читайте такжеПутешествия и карантин: в МИД дали советы украинцам, которые собираются за границу
В результате принятия указанных мер, МАУ еще раньше пересмотрела расписание рейсов и существенно их сократила.
Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы МАУ:
- Киев – Запорожье (OZH) – Киев;
- Киев – Мадрид (MAD) – Киев;
- Киев – Барселона (BCN) – Киев;
- Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);
- Киев – Женева (GVA) – Киев;
- Киев – Дели (DEL) – Киев;
- Киев – Берлин (TXL) – Киев;
- Киев – Кишинев (KIV) – Киев;
- Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).
Произойдет сокращение частот по следующим маршрутам МАУ:
- Киев – Одесса (ODS) – Киев;
- Киев – Париж (CDG) – Киев;
- Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;
- Киев – Брюссель (BRU) – Киев;
- Киев – Дубай (DXB) – Киев;
- Киев – Стамбул (IST) – Киев;
- Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.
В то же время, как отмечают в пресс-службе, решение МАУ относительно плана полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти - Кабинета Министров Украины, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и тому подобное.
Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно
- 26 августа 2020 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
- Для граждан Беларуси сделают исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.