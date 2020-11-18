Граждане Украины не обязаны проходить тест на коронавирус для того, чтобы вернуться домой из-за границы.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер.
Он напомнил о случае, когда украинских моряков заставляли проходить тест на COVID-19 в одном из аэропортов. По его словам, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.
"Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", - заявил Кучер.
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