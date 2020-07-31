В столичном аэропорту открыли пункт тестирования на коронавирус: кому будут делать тесты и сколько это стоит

Сделать тест можно будет не всегда.

В столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского открыли пункт ПЦР-тестирования пассажиров на коронавирус COVID-19.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Как рассказала врач Екатерина Линчевская, тестирование доступно для пассажиров с тех рейсов, которые прилетают из "красной зоны". Также любой желающий может сделать тест в аэропорту.

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"Результаты теста будут готовы через сутки, иногда чуть раньше. Все рейсы обслуживаются, некоторые туристические фирмы предлагают своим клиентам после возвращения", - говорит она.

Лаборатория не работает в аэропорту постоянно. В частности, если ваш самолет летит из страны так называемого "зеленого списка", то есть с невысоким уровнем распространения коронавируса, то сдать тест по собственному желанию на месте вы не сможете. Это возможно, если в то же время прилетит самолет из страны "красного списка", в котором высокий уровень заболеваемости на коронавирус, а потому на месте будут брать образцы.

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Если пассажир прилетел из страны "красной зоны" и сдал тест, то он направляется домой и придерживается режима самоизоляции до момента, пока не получит отрицательный результат. Он поступит на электронную почту. Лаборатория, занимающаяся тестами, отправляет результаты в Центр общественного здоровья. Если у пассажира в телефоне установлено приложение "Дій вдома", то он сразу сообщит о том, что пребывание на контроле 14-дневной самоизоляции отменяется. Действовать такая услуга будет пока в Украине действует карантин.

Стоимость теста 1700 гривен. Оплатить услугу можно онлайн через сайт клиники, которая делает тесты, наличными или банковской картой. То есть каждый сможет сделать это на месте.

Как сообщал УНИАН, от украинцев не требуют самоизоляции при возвращении из стран "зеленой зоны".

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