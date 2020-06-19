В "Борисполе" появилась первая лаборатория для определения коронавируса
В аэропорту «Борисполь» появилась первая лаборатория, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела. Ее работу обеспечил самый крупный авиаперевозчик Украины "МАУ".
Об этом в Facebook сообщил президент авиакомпании "МАУ" Евгений Дыхне.
Он отметил, что пока речь только о тестировании экипажей перевозчика.
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По словам Дыхне, выполнение анализа на определение наличия COVID-19 продлится 3 часа, при этом возможна одновременная загрузка 96 образцов.
Лаборатория подразумевает также опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут. Скорость – 86 тестов в час.
«Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности улетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующую справку потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР», – пояснил он.
Ранее компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) обнародовала график полетов на июнь.
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