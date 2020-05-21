АМКУ пригрозил штрафами авиакомпаниям, которые продают билеты на май-июнь

В Антимонопольном комитете говорят, что преждевременное начало продаж билетов может быть воспринято как гарантированное возобновление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности.

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

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Как объясняют в пресс-службе АМКУ, такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное возобновление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности.

"По имеющейся в Комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они отмечают, что карантинные ограничения на осуществление регулярных авиарейсов между Украиной и другими странами могут быть продлены на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным", - отмечают в регуляторе.

При этом в АМКУ отмечают, что некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - «Изменить бронирование» и «Обменять билет на промокод». Возмещение стоимости перевозки, которым могли бы воспользоваться пассажиры для возврата средств за неиспользованные билеты в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает. Следовательно, пассажирам предоставляется неполная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных Авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме.

Учитывая это, АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации:

- Воздержаться от распространения неполной информации, содержание которой касается продажи билетов с 23 мая 2020 года и осуществления регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, в то время как официальная информация об открытии авиасообщения между странами не подтверждена компетентными органами обеих стран.

- Предоставлять потребителю авиауслуги полную и актуальную информацию о невозможности осуществления регулярного рейса, в случае если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто.

- Предоставлять потребителям авиауслуг полные и доступные сведения о всех вариантах обслуживания, предусмотренных Авиационными правилами, в том числе путем размещения на собственном сайте информации относительно возмещения стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.

Среди авиакомпаний, которые АМКУ обвиняет распространении ненадлежащей информации: Wizz Air, Международные авиалинии Украины, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair и Swiss.

"О результатах рассмотрения рекомендаций эти и еще 6 авиакомпаний должны проинформировать Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения. Хотим напомнить авиаперевозчикам, что нарушение Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» влечет за собой наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф", - заявляют в АМКУ.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Министерстве инфраструктуры также отреагировали на планы ряда авиакомпаний возобновить рейсы из Украины уже в мае-июне. В ведомстве считают, что подобные заявления вводят людей в заблуждение, ведь о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами на момент анонса рейсов речь не шла.

Только 20 мая 2020 года в Кабмине приняли решение, что Украина возобновит авиасообщение с 15 июня. Впрочем, с какими именно странами это будет возможно сделать и вообще возможно ли - пока неизвестно, ведь в том же Евросоюзе еще до сих пор действуют ограничения на въезд для граждан третих стран из-за пандемии коронавируса. Когда их отменят - пока четких прогнозов нет.

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