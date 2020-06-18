Стала известна стоимость билетов на "Скалы Довбуша"

Стоимость билета для одного туриста составит 10 грн. Желающим развести костер или разбить палатку на территории лесхоза придется доплатить 30 грн.

В Ивано-Франковской области лесоводы определили стоимость входного билета для туристов, посещающих памятник природы «Скалы Довбуша».

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Средства, вырученные от продажи билетов, направят на охранные мероприятия, сообщает Болехивское лесное хозяйство на странице в соцсети. «В весенне-летний период увеличивается поток посетителей памятника природы "Скалы Довбуша", что вызывает со стороны Болеховского лесхоза усиление охраны памятника природы, в частности – уход и улучшение состояния территории ландшафтного парка, установление мест отдыха, шлагбаумов, информационных щитов, уборка территории и вывоз мусора, ремонт лесной дороги от пропускного пункта. Для частичного возмещения этих расходов по предприятию издан приказ об установлении тарифов для посетителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость билета для одного туриста составит 10 грн. Желающим развести костер или разбить палатку на территории лесхоза придется доплатить 30 грн. Детям до 7 лет и ветеранам АТО путешествия на "Скалы Довбуша" будут бесплатными.

Отдельная стоимость билета установлена для туристов, которые заедут на автобусах и автомобилях.

Справка. Скалы Довбуша – скально-пещерный комплекс, уникальный памятник истории и природы. Он расположен в 3 км от села Бубнища (Болеховский горсовет, Ивано-Франковская область), в урочище Бубнище. Это скалистые выступления песчаников высотой до 80 м, которые образовались более 70 млн лет назад на дне палеогенового моря. Каменный лабиринт шириной 200 м тянется среди буково-елового леса с востока на запад почти на 1 км. По преданию, в XVII–XVIII веках здесь расположились опрышки, которые использовали пещеры в качестве укрытий.

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