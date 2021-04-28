Соус-чили с бархатцами, пицца с улитками и реконструированные замки: что ждет туристов Закарпатья этой весной

На Закарпатье уже ожидают массового цветения сакур и магнолий, а чуть позже туристов будет принимать нарциссовое поле.

В этом году на Закарпатье со всей серьезностью отнеслись к возможности завоевать украинского туриста. Для этого есть все шансы, ведь карантинные ограничения продолжаются по всему миру, выезд за границу многие даже не рассматривают, а отдыхать где-то надо. Поэтому вариант посещения Закарпатья будут изучать многие. Но в регионе понимают, что турист, который уже был в области, хочет увидеть или попробовать что-то новое. По крайней мере так утверждают туризмоведы. Поэтому новые продукты, аттракционы, маршруты, гастротуры будут восприняты «на ура». И важно, что путешественников уже есть, чем удивлять. Этой весной Закарпатье отдых может сделать особенным.

В регионе понимают, что привлечь туристов только природными прелестями трудно. Поэтому планируют самые разнообразные интересности.

Шиитаке, леквар и перга…

"На самом деле на Закарпатье появилось много уникальных продуктов, и это уже не какие-то ситуативные семейные дела, а сертифицированные производители, - рассказывает УНИАН президент Закарпатской туристической организации, известный туризмовед Федор Шандор. - Да, на сегодня в области есть шесть лицензиатов вина, еще шестеро в течение короткого времени получат лицензию. Кроме того, в регионе работают 18 сыроварен – те, которые имеют марки и уже узнаваемы. Своей продукцией известны 19 пивоварен. Ценители этого напитка однозначно откроют для себя много интересного. Также в регионе 96 сертифицированных производителей мясных изделий, четыре огромные фермы по выращиванию грибов, среди которых и экзотический шиитаке. Закарпатье остается регионом №1 в Украине из продукции пчеловодства – речь не о меде, а о пергу, прополис, гомогенаты и так далее».

Читайте такжеЛьвов приглашает туристов перенести удаленную работу в один из местных отелей, совместив ее с отдыхомКроме того, сейчас на Закарпатье есть шесть производителей чая из лекарственных растений – они предлагают напитки из местных трав, листьев, сухофруктов. Есть и десяток производителей соков, которые используют исключительно местную продукцию. Пять мощных производителей форели ручьевой предлагают туристам ее и ловить, и готовить. Еще семь производителей леквара (варенье, джем) ждут со своими деликатесами. Три мощных производителя сладостей уже известны далеко за пределами края, речь прежде всего об изготовлении торта "Ужгород" и закарпатских пряников.

Что важно, практически все бренды производят продукцию, которая соответствует европейским нормам относительно органики (ориентир на гостей из-за рубежа) и имеют соответствующую отметку.

Федор Шандор говорит, что вином и сыром туристов уже не удивишь и не заманишь. Понимая это, закарпатцы активно работают в самых разных направлениях, постоянно изучают мировые и европейские практики, продукты, технологии. Это не сложно, ведь Европа - под боком. Многие там годами на заработках, поэтому, вернувшись домой, придумали, как использовать полученные знания и навыки. В конце концов, все хорошо понимают, что в маленьком горном крае, где нет промышленности, туризм – приоритет и основная возможность заработка.

"Лавандовая гора", улиточныая ферма и "Долина теплиц"

По словам туризмоведа Шандора, в этом году солнечное Закарпатье продемонстрирует путешественникам ряд уникальных вещей, разработок, а также обновлений уже известных продуктов. Среди них - арахисовая плантация в Велятине, долина нарциссов, плантация иранского шафрана в Медведевцах, улиточная и буйволиные фермы и тому подобное.

«"Лавандовая гора" на Перечинщине в этом году подтвердила свое реноме крупнейшей в Западной Украине (13 гектаров), поэтому она и в дальнейшем будет интересовать гостей, – рассказывает туризмовед. – Здесь изготавливают более ста видов органической, экологически чистой продукции, начиная от сиропов и заканчивая косметологическими средствами. Но, несмотря на это, в этом же месте этот же хозяин высадил два гектара дамасской розы, из которой производят эфирное масло, а из нее – духи. Это также сейчас самая большая плантация именно этого сорта розы в Украине. Владельцы создали из нее новую «фишку»: смолотые до пудры листочки дамасской розы помогают заживлению кожи на руках, хорошо «закрывают» трещины, делают кожу рук очень нежной. Это тоже новинка сезона».

Многим женщинам однозначно будет интересен чай "Босоркани" - продукт, специально разработанный для детокса.

Новую продукцию к старту сезона готовят и на улиточной ферме в Хусте. Здесь, кроме уже известной улиточной икры, в этом году будут угощать пиццей с улитками, копчеными улитками на фруктовых палочках, бограчем-гуляшем с улитками.

По словам Федора Шандора, новое дыхание в этом году получило овощное направление на Закарпатье: если до сих пор все знали, что Закарпатье славится ранними свежими капустой и клубникой, то теперь будут знать и о вкусных овощных консервациях из региона. До сих пор их не было, но уже сейчас приобретают популярность такие бренды, как «Турянский чеснок», «Долина теплиц» и тому подобное.

«На самом деле овощи на Закарпатье выращивают многие, но мало кто их презентует в законсервированном, высушенном виде – таком, который быстро не портится, его можно приобрести в любое время, купить как презент. Что ж, «дошли руки»: «Долина теплиц» презентовала вяленые закарпатские томаты в масле, чипсы из яблок, для любителей острого – порошок из перемолотых семян острого перца, для любителей экзотических вкусов – леквар из слив с корицей и многое другое. Их уже можно приобрести в магазинах области», – рассказал основатель нового гастрономического продукта «Долина теплиц» Михаил Штефаньо.

Стопроцентно удивит туристов, по мнению Шандора, соус-чили с бархатцами – это такой продукт, в котором используют тычинки цветов, которые добавляют особого аромата.

"Это будет бренд в этом году в Украине. Представьте себе: соус с бархатцами на традиционном украинском хлебе с кусочком настоящего украинского сала... Будет вкусно!", - говорит Шандор.

Кроме того, сейчас один из местных производителей Закарпатья получает сертификат на «Первый закарпатский хлеб нулевого цикла»: имеется в виду хлеб, для которого вырастили зерно на Закарпатье тут же собрали, смололи и испекли изделие. "Уже есть первый помол, это Закарпатская спельта. И есть уже первый, собственно, закарпатский хлеб", - уточняет Шандор.

Предложит Закарпатье в этом году и собственную арахисовую пасту. Конечно, говорят туризмоведы, она еще будет немного дороже, чем американская, но будет иметь одно существенное отличие от заокеаннской: в ней будет ощущаться, что там есть арахис – «доказательство того, что в пасту добавляют орехи, а не примеси, заменители и тому подобное».

По словам Шандора, местные производители еще раньше почувствовали спрос на велнес и спа-процедуры, поэтому поработали и в этом направлении: кроме уже испытанных средств из закарпатской лаванды, будут иметь спрос, по мнению экспертов, мыло, кремы и помады, сделанные из меда. Так, заинтересовать многих в этом году должна такая новинка, как "крем-мед" – мед, смешанный с лекварами (клубничным, яфиновым), разработанный по специальной технологии. Предлагать такую интересную косметическую продукцию будут в Мукачево.

"А в целом это будет круто, только представьте: сидишь дома, хрустишь сушки-яблоками из "Долины теплиц", арахисовую пасту с закарпатским хлебом и сыром, добавляешь к этому местные вина – и никакой карантин не страшен!", - шутит Федор Шандор.

Как на Закарпатье памятники архитектуры обновляют

Разнообразие того, что можно будет попробовать, отведать, испытать на себе, постоянно растет, но следует признать, что значительный прогресс сделали закарпатцы и в сохранении памятников культуры и архитектуры.

Прежде всего стоит упомянуть о реставрационных работах в Невицком замке - памятнике архитектуры национального значения, первые документальные упоминания о котором датированы XIV веком. Расположен он в десятке километров от областного центра и годами находился в полуразрушенном состоянии. Однако в конце прошлого года замок обновили – в нем завершили реконструкцию крыш и провели укрепление отдельных участков аварийных стен в центральном дворике. Башни, которые были разрушены, приобрели свой исторический вид, в частности, удалось восстановить башню-донжон. Поэтому сейчас замок выглядит очень привлекательно, а с самой башни можно осмотреть Ужанскую долину.

Еще один полуразрушенный замок, стоящий внимания туристов, – Середнянский. Благодаря Агентству регионального развития и трансграничного сотрудничества «Закарпатье», желающие смогут увидеть, как сооружение выглядело во времена своего расцвета. В этом поможет прозрачный стенд-визуализация. Агентство представило этот арт-объект в октябре 2020 года. Как отмечают историки, Середнянский замок, или замок тамплиеров, – единственный на Закарпатье, в котором в незаконченном виде сохранились черты романского стиля. Он построен в 1146 году, был дозорным оборонительным сооружением на так называемом Соляном пути на Закарпатье. Сейчас считается одной из главных достопримечательностей региона, хотя и находится в полуразрушенном состоянии.

Еще одна достойная внимания новинка, которую пока что видели немногочисленные туристы, арт-объект «Сердце Сент-Миклоша» вблизи одноименного замка в пгт Чинадиево.

Если запланируете во время визита на Закарпатье посещение замка Сент-Миклош, здесь вам будут искренне рады, ведь увлекательный туристический объект, который годами привлекал тысячи туристов как из Украины, так и из-за рубежа, сейчас в очень трудном положении. Из-за затяжного карантина памятник не имеет возможности зарабатывать, поэтому здание и лошадей при замке не за что содержать. Всех неравнодушных просят помочь в этом благородном деле.

Что интересно, арендаторы замка-художник Иосиф Бартош с женой – превратили заброшенное сооружение в настоящий очаг культурной жизни области. Супруги арендуют замок с 2001 года, и это единственный пример такой аренды в нашей стране.

Читайте такжеКуда поехать на майские выходные в Украине: лучшие локации для мини-отпускаВ ближайшее время в рамках реализации проекта «Сохранение замков Закарпатья», который подготовило Агентство регионального развития «Закарпатье», в четырех замках области – Королевском, Виноградовском, Квасовском и Середнянском – проведут противоаварийные и консервационные работы. Эта же команда менеджеров работает и над восстановлением исторического «Соляного пути» – древнего маршрута, который сейчас охватывает территорию Закарпатской области (Украина) и области Саболч-Сатмар-Берег (Венгрия), который использовался для транспортировки соли из Солотвина в Европу в XI-XII веках. Поэтому через какое-то время откроются дополнительные аттракции, которые, наверное, придутся по вкусу любознательным туристам.

Не замками едиными…

Если замки, гастро- или винные туры уже приелись, можно увидеть другие интересности. Специалист по туристическому гостеприимству Закарпатья Макс Адаменко рекомендует посетить радиолокационную станцию "Шипка" - единственную действующую в Украине.

"Военный радар "Днепр" (радиолокационная станция "Шипка") был построен возле Мукачево в 1976 году. Через три года радар заступил на боевое дежурство, – рассказывает Макс Адаменко. - РЛС должна была обнаруживать пуски ядерных баллистических ракет с территории Европы и акватории Средиземного моря. До 2009 года станция работала в режиме «постоянно включена», сейчас включается периодически, по приказу от руководства. Бывает, что экскурсия приходится именно на момент работы станции. В целом это замечательная историческая, научно-познавательная, технико-разъяснительная экскурсия, во время которой можно много нового узнать о «холодной войне», противостоянии ядерных держав, о том, как наблюдали, предупреждали об атаках.... Это единственная в Украине действующая сохранившаяся станция такого типа. Подобная была в Крыму, но она пока, насколько мне известно, не работает».

По словам туризмоведа, стоит посетить и уникальное село Дерцен, которому в этом году исполняется 700 лет.

"Есть несколько причин посетить этот населенный пункт. В частности, здесь самый большой крест в Украине, действующий орган в действующей реформатской церкви, удивительно интересная история, - рассказывает Адаменко. – Тут же дегустации вина, паленка, краеведческий музей и другие интересности...».

Еще Адаменко рекомендует посетить на Закарпатье местный криобанк или, как он его называет, «Хранилище судного дня» – племенное хозяйство, в котором с 70-х годов прошлого века хранится биоматериал карпатской бурой коровы. Здесь даже проводят демонстрации влияния жидкого азота на физические и биологические вещи.

Многих может заинтересовать и туристический путь по деревянным церквям Закарпатья. Чтобы убедиться в их уникальности, можно заглянуть в еще один оригинальный проект, разработанный недавно Агентством регионального развития Закарпатья - Фотобанк "Деревянные церкви Закарпать". Увидите их на фото, и точно пожелаете вживую почувствовать их невероятную атмосферу.

Одним словом, Закарпатье готово принимать туристов. Главное при этом, как отмечают чиновники, соблюдать карантинные требования, чтобы после туристического сезона регион снова не оказался в «красной» зоне.

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