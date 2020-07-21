В курортном Бердянске усилят противокоронавирусные меры

Среди прочего на курорте усилят контроль за соблюдением карантинных мероприятий в магазинах, заведениях общественного питания и на рынках Бердянска, а также в общественном транспорте.

В городе Бердянске (Запорожская область) усилят ограничительные карантинные меры для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Отмечается, что во время онлайн-заседания внеочередной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области директор областного лабораторного центра Минздрава Украины Роман Терехов заявил об ухудшении эпидситуации в Бердянске с начала июля.

В связи с этим мэру Бердянска поручено разработать дополнительные ограничительные карантинные меры, а именно: усилить дезинфекцию в общественном транспорте и местах массового скопления людей; усилить инфекционный контроль в учреждениях здравоохранения; провести проверку на COVID-19 медработников учреждений, где выявлены случаи коронавируса; проверить медработников оздоровительных учреждений на коронавирус методом ИФА.

В частности, по словам Терехова, коронавирус был выявлен в бердянском санатории «Арктика»у шести отдыхающих, а в период с 11 по 15 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у девяти местных медиков. В ходе совещания было поручено обследовать на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР всех пациентов и медицинских работников санатория. По результатам тестирования будет решаться вопрос о необходимости введения карантина в указанном учреждении.

Главному управлению Госпродпотребслужбы совместно с ГУ Национальной полиции в Запорожской области поручено усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий в магазинах, заведениях общественного питания и на рынках Бердянска.

По состоянию на утро 21 июня в Запорожской области зарегистрировано 682 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 4 новых случая. В Бердянске инфицировано 48 человек.

При этом в мэрии Бердянска УНИАН сообщили, что коронавирусная инфекция была выявлена у жителей Запорожья, которые отдыхали в Бердянске еще в период с 23 по 27 июня. При этом они не останавливались в санатории «Арктика», а лишь пользовались отдельными услугами в лечебнице санатория. С тех пор персонал санатория и возможных контактных лиц тестировали уже дважды – сначала 6-7 июля, потом еще раз несколько дней назад. Все результаты ПЦР-тестов оказались негативными. Третье тестирование планируется в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Бердянска Владимир Чепурной отметил, что город готов к противодействию пандемии коронавируса, а центральная городская больница также готова принять до 200 человек, которые могли бы заболеть COVID-19.

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