ВОЗ, как и прежде, не поддерживает введение полного запрета на международные поездки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая буквально на днях призывала не закрывать границы из-за нового штамма коронавируса "Омикрон", теперь рекомендует людям старше 60 лет, а также невакцинированным гражданам и людям со слабым иммунитетом временно отказаться от путешествий.

Как пишет Forbes, также ВОЗ обратилась к странам мира с просьбой принять меры, чтобы "задержать или уменьшить" распространение этого варианта коронавируса, включая проверку вылетающих и прибывающих пассажиров на COVID-19 и введение карантина для международных путешественников.

В то же время в ВОЗ, как и прежде, не поддерживают введение полного запрета на международные поездки, ведь, по их мнению, это не остановит международное распространение "Омикрона", а наоборот может препятствовать странам обмениваться данными о новом штамме.

Между тем, сразу несколько стран приняли решение ужесточить ограничения из-за нового штамма коронвируса.

Читайте такжеУкраина вводит самоизоляцию при въезде из стран распространения штамма "Омикрон" Так, Канада намерена расширить список африканских стран, из которых запрещен въезд – список пополнят Нигерия, Малави и Египет. В то же время, Австралия ввела двухнедельный карантин для возвращающихся из стран Африки и трехдневный для тех, кто приезжает из всех других стран.

Кроме того, ожидается, что 2 декабря о новых требованиях к путешественникам объявят в США – всем приезжим, независимо от вакцинации, придется сдавать ПЦР-тесты, говорится в сюжете ТСН.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" – что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 602 019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марина Григоренко