Возобновление ж/д-сообщения на Львовщине: обнародованы маршруты движения электричек

Всего на Львовщине запустят 20 пар пригородных поездов.

"Укрзализныця" с 25 июня возобновляет курсирование 12 пригородных поездов регионального филиала "Львовская железная дорога". Также 26 июня будут добавлены еще 8 пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

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Сообщается, что такое решение принято на основе рекомендации региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.

При этом "Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации во время проезда в железнодорожном транспорте. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантинных ограничений в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

С расписанием дополнительных электропоездов можно будет ознакомиться на веб-сайте регионального филиала "Львовская железная дорога".

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 26 июня 2020 года начнут курсировать пассажирские поезда до Львова из Киева и Одессы.

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