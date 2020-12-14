Новогодний маршрут будет состоять из 7 локаций.

В Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации разработали новогодний пешеходный маршрут по праздничным локациям столицы.

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Как уверяют организаторы в своем сообщении в Facebook, праздничный маршрут не будет создавать значительных скоплений людей и не потребует перекрытия проезжей части улиц - все спланировано по правилам карантина.

Длина маршрута в обе стороны составляет почти 8 км, а состоит он из 7 локаций:

Софийская Площадь . Главная елка Украины высотой 31 м, по традиции, расположится на Софийской площади и будет оформлена в тематике «Волшебный лес».

. Главная елка Украины высотой 31 м, по традиции, расположится на Софийской площади и будет оформлена в тематике «Волшебный лес». Арка Дружбы Народов . Возле Арки Дружбы Народов вас ждет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды «Звездное небо».

. Возле Арки Дружбы Народов вас ждет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды «Звездное небо». Велосипедно-пешеходный мост

Владимирская горка

Аллея художников

Андреевский спуск

Контрактовая площадь

"Спустившись к Подолу, попадете в Петриковскую сказку, ведь елка на Контрактовой будет украшена тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами", - обещают организаторы.

При этом в КГГА напомнили, что согласно рекомендациям Минздрава, в этом году празднование будет проходить без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.

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Автор: Марина Григоренко