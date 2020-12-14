В Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации разработали новогодний пешеходный маршрут по праздничным локациям столицы.
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Как уверяют организаторы в своем сообщении в Facebook, праздничный маршрут не будет создавать значительных скоплений людей и не потребует перекрытия проезжей части улиц - все спланировано по правилам карантина.
Длина маршрута в обе стороны составляет почти 8 км, а состоит он из 7 локаций:
- Софийская Площадь. Главная елка Украины высотой 31 м, по традиции, расположится на Софийской площади и будет оформлена в тематике «Волшебный лес».
- Арка Дружбы Народов. Возле Арки Дружбы Народов вас ждет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды «Звездное небо».
- Велосипедно-пешеходный мост
- Владимирская горка
- Аллея художников
- Андреевский спуск
- Контрактовая площадь
"Спустившись к Подолу, попадете в Петриковскую сказку, ведь елка на Контрактовой будет украшена тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами", - обещают организаторы.
При этом в КГГА напомнили, что согласно рекомендациям Минздрава, в этом году празднование будет проходить без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.
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