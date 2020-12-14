В Киеве разработали новогодний пешеходный маршрут / фото УНИАН (Виктор Ковальчук)

В Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации разработали новогодний пешеходный маршрут по праздничным локациям столицы.

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Как уверяют организаторы в своем сообщении в Facebook, праздничный маршрут не будет создавать значительных скоплений людей и не потребует перекрытия проезжей части улиц - все спланировано по правилам карантина.

Длина маршрута в обе стороны составляет почти 8 км, а состоит он из 7 локаций:

  • Софийская Площадь. Главная елка Украины высотой 31 м, по традиции, расположится на Софийской площади и будет оформлена в тематике «Волшебный лес».
  • Арка Дружбы Народов. Возле Арки Дружбы Народов вас ждет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды «Звездное небо».
  • Велосипедно-пешеходный мост
  • Владимирская горка
  • Аллея художников
  • Андреевский спуск
  • Контрактовая площадь

"Спустившись к Подолу, попадете в Петриковскую сказку, ведь елка на Контрактовой будет украшена тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами", - обещают организаторы.

Праздничный маршрут от КГГА / фото www.facebook.com/kyivtourism

При этом в КГГА напомнили, что согласно рекомендациям Минздрава, в этом году празднование будет проходить без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.

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Автор: Марина Григоренко