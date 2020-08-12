Скандал в "Борисполе": десятки украинцев не смогли вылететь в ОАЭ из-за "неправильного" теста на коронавирус

Некоторых пассажиров не пустили на борт самолета.

Накануне в столичном аэропорту "Борисполь" возник скандал - 43 пассажира не смогли вылететь рейсом в Дубай.

Причиной этому стали новые правила карантина, которые установили ОАЭ, передает телеканал "Украина 24".

Одна из путешествующих - киевлянка Юлия Ковалева говорит, что узнала об изменении правил полета в аэропорту. Ее отказались пускать на борт самолета, потому что тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

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"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками - никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", - возмутилась она.

Примечательно, что некоторые пассажиры в оперативном порядке взяли билеты на рейс другой арабской авиакомпании в Дубай и у них проверили только наличие теста.

"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", - рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

Представители украинской авиакомпании пояснили, что получили требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими. Также там пояснили, что уведомили пассажиров о новых правилах письмом и информацией на сайте.

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"В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения", - сообщает телеканал.

10 августа Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран по уровню распространения коронавирусной инфекции. В "красной" зоне повышенной угрозы оказались Польша, Нидерланды и Греция, которые ранее были отнесены к "зеленой зоне".

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