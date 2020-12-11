При этом в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.

Министерство здравоохранения дало рекомендации туристам, которые планируют путешествия во время новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса. Украинцам необходимо проверить информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие, и придерживаться правил безопасности.

Читайте такжеВ Киеве и Львове подорожало жилье на Новый год: где дешевле всего

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

При этом в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы. Если вы уже решили поехать, чтобы увидеть информацию, которая ситуация в этой стране по COVID-19, условия визита к ней. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в правительстве анонсировали ужесточение карантина в Украине после Нового года - новые ограничения введут с 8 по 24 января.

Туризм во время пандемии COVID-19: что стоит знать

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН