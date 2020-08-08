"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

В Луцке и Тернополе решили ослабить эпидемиологические ограничения из-за вспышки коронавируса.

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 8 августа, возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

УЗ отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец,

№98/97 Ковель-Киев,

№88/87 Ковель-Новоалексеевка,

№12/11 Одесса-Львов,

№81/82 Киев-Ужгород,

№49 /50 Киев-Трускавец,

№136/135 Черновцы-Одесса,

№108/107 Одесса-Ужгород,

№110/109 Львов-Херсон,

№86/85 Львов-Новоалексеевка,

№715/716 Киев-Львов.

Билеты в указанных городов можно приобрести в кассах или онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь

"Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, накануне во включенном в "красную зону" Тернополе отказались усиливать карантин и начали требовать отставки Кабмина.

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