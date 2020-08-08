"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе
"Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 8 августа, возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
УЗ отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов:
- №41/42 сообщением Днепр-Трускавец,
- №98/97 Ковель-Киев,
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка,
- №12/11 Одесса-Львов,
- №81/82 Киев-Ужгород,
- №49 /50 Киев-Трускавец,
- №136/135 Черновцы-Одесса,
- №108/107 Одесса-Ужгород,
- №110/109 Львов-Херсон,
- №86/85 Львов-Новоалексеевка,
- №715/716 Киев-Львов.
Билеты в указанных городов можно приобрести в кассах или онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь
"Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, накануне во включенном в "красную зону" Тернополе отказались усиливать карантин и начали требовать отставки Кабмина.
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