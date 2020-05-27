Пляжный сезон в Киеве: сколько зон отдыха готовят к открытию в столице

Открытие этих объектов планируется на начало лета.

Столичное коммунальное предприятие "Плесо" по состоянию на 26 мая готовит к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил начальник службы содержания водных объектов КП Андрей Логвиненко.

"По состоянию на сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Сейчас мы обратились в соответствующие органы из-за карантина и пандемии. Мы обратились с письмом в Госпродпотребслужбу, для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей, получить рекомендации и указания относительно дополнительных мер и ограничений, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - рассказал чиновник.

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По его словам, в организации готовы открывать зоны отдыха и ждут дополнительных обследований ГСЧС и Госпродпотребслужбы, чтобы пляжи прошли проверку и были безопасными для посетителей.

Как сообщал УНИАН, столичные пляжи и зоне отдыха вблизи водоемов планируют открыть для посещения с 1 июня.

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