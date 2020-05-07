Отпуск не за горами: как зарубежные курорты готовятся принимать туристов (видео)

Для туристов готовят ряд ограничений из-за мировой пандемии.

Ряд стран, несмотря на карантин, уже заявили о намерении открыть свои курорты летом, но для туристов готовятся ограничения.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Некоторые страны уже начали озвучивать более конкретные даты открытия морских курортов. Так, в начале недели премьер-министр Греции заявил о начале ослабления карантина и уже до конца этой недели пообещал обнародовать решение с детально прописанными правилами работы отелей этого лета. С 1 июня открываются городские отели, а уже в начале июля заработают сезонные курорты.

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Греческие отели планируют заполнять примерно на 60%, чтобы избежать толп. На пляже растянут шезлонги - на полтора метра друг от друга, в ресторанах разложат дезинфекторы и перчатки. Шведский стол останется, но возле каждого поставят по сотруднику и только он будет иметь право насыпать в тарелку. В отелях обещают увеличить количество медперсонала. Для того, чтобы уменьшить количество потенциальных больных, всех будут проверять еще на выходе из самолета.

В Евросоюзе говорят, что будет вводиться паспорт здоровья, но пока это обсуждается. По этому паспорту здоровья люди будут проходить тестирование. Не исключено, что перед регистрацией всех проверять температуру, а на борт самолета будут пускать только в масках.

В середине лета готовятся встречать туристов и турецкие отели - там обещают обустроить карантинные зоны. В них будут закрывать того, кто заболел. На входе будут измерять температуру, а на полу наклеят линии для соблюдения дистанции. Еда в ресторанах будет загорожена перегородками, ее будет приносить персонал. Он и будет разносить напитки, кофемашины и автоматы для соков вынесут прочь. Закрытыми будут и фитнес-центры и спа-зоны. А номера после гостей должны простоять пустыми минимум 12 часов.

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К работе в условиях пандемии готовятся и в Египте. Там отели пока что будут принимать только своих. Отменяется all inclusive - в ресторанах обещают комплексное питание. Запретят и кальяны.

К встрече туристов посреди лета готовятся и в Грузии и Кипре. Туроператоры, которые надеются, что туристический сезон этого лета таки будет, обещают лечить и оперативно эвакуировать своего отдыхающего, если тот ослабнет. Ждут, что Украина откроет воздушное пространство. Однако, продумывают и варианты, как возить наших туристов машинами и автобусами.