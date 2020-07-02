Лучше за городом: в Госагентстве по туризму посоветовали не отдыхать в Одессе

Глава ведомства назвала минусы мест массового туризма во время карантина.

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом.

По ее словам, нужно отдыхать там, где меньше людей, пишет "РБК-Украина".

Читайте такжеВ Одессе пляжи и клубы переполнены людьми: журналисты выяснили, соблюдают ли отдыхающие карантинные ограничения (фото, видео)

Чиновница отметила, что нужно помнить о том, что вирус никуда не делся. Для этого - носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей - на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

"Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали, как выглядят одесские пляжи во время карантина. При этом медики ожидают вспышку COVID-19 из-за большого количества иногородних туристов, посетивших Одессу в минувшие выходные 27-29 июня.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.