Грузия готова открыть свои границы для украинских туристов с 1 июля – Криклий

Ранее украинский МИД начал переговоры о возобновлении авиарейсов за границу.

Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.

Читайте такжеБезопасно, гостеприимно и очень красиво: Батуми ждет иностранных туристов уже с июля

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Нателла Турнаво в ходе видеоразговора с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием.

«Турнаво сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Поэтому подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, как только это будет возможно», - говорится в сообщении.

Отметим, Грузия намерена принимать иностранных туристов уже с 1 июля. Власти страны уверяют, что сумели обуздать пандемию коронавируса на своей территории, а также пообещали обеспечить безопасноть туристов, прибывающих на отдых.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее украинский МИД начал переговоры о возобновлении авиарейсов за границу.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.