При условии стабильной эпидситуации: в МИД назвали возможную дату возобновления сообщения между Украиной и Грецией

Главы МИД обеих стран обменялись опытом по противодействию распространению COVID-19 и преодолению последствий пандемии.

Украина и Греция готовы возобновить сообщение между странами с 1 июля при условии стабильной эпидемической ситуации, связанной с противодействием распространению COVID-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом.

В частности, Кулеба и Дендиас выразили готовность возобновить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидситуации в обеих странах.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению COVID-19 и преодолению последствий пандемии.

В свою очередь, Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят. Глава МИД Украины принял приглашение.

Стороны отметили важность всестороннего развития взаимовыгодных двусторонних отношений для развития торговли и инвестиций, сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

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При этом, Кулеба поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украины в фокусе внимания этой организации.

В ответ Дендиас заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

В МИД также сообщили, что в 2019 году объем товарооборота между Украиной и Греческой Республикой составил 586 млн долларов США (+ 10%).

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