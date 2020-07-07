МИД рекомендует приостановить продажу билетов в страны, которые не пускают украинских туристов

Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине, напомнили в министерстве.

МИД Украины просит авиакомпании остановить продажу билетов в страны, не пускающие украинских туристов, и для путешественников без подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте министерства.

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Отмечается, что МИД обратилось с письмом к министерству инфраструктуры и Государственную авиационную службу с рекомендациями провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями.

«Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, не разрешающих въезд украинским туристам, и/или которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (разрешений на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда и тому подобное)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине, напомнили в министерстве. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путники.

Как сообщал УНИАН, 5 июля стало известно, что в аэропорту Афин не пропустили 17 украинских граждан в связи с карантинными ограничениями на въезд в Европейский Союз граждан из третьих стран.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями", - сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Совет Евросоюза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

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