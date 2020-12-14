Пандемия не ограничила украинцев в мечтах.

Украинцы рассказали о своих желаниях относительно празднования Нового года. Как показал опрос, мнения людей разошлись, но пандемический опыт 2020 года явно отучил их делать далеко идущие планы.

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Об этом шла речь 13 декабря в сюжете ТСН.Тиждень. В опросе ТСН украинцы рассказали, что хочется покинуть "вот эту серость, гололед и стужу, и встретить Новый год не с миской оливье у телевизора с елкой, а где-то на берегу океана под пальмой, или хотя бы под елкой в наших родных Карпатах".

"Пандемия не ограничила украинцев в мечтах. Кто-то все же продолжает грезить теплыми краями с елкой на пляже, а кому-то достаточно и очага в соседнем лесу. Случались и собеседники, кто встретит праздник на работе. Впрочем, в каждом слове чувствуется какая-то неуверенность. Делать дальновидные планы 2020 нас явно отучил", - говорится в сюжете.

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Автор: Андрей Василюк