За время карантина украинский туристический рынок буквально утонул в нелегальных предложениях «турменеджеров».

Несмотря на то, что границы большинства стран ЕС закрыты из-за пандемии коронавируса, украинцы все же находят способы провести там отпуск. Туристы на свой страх и риск обращаются к посредникам, которые за деньги предоставляют необходимые для въезда документы.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что из-за коронавирусных ограничений попасть в шенгенскую зону могут только те, у кого есть вид на постоянное жительство, рабочая или студенческая виза.

За время карантина туристический рынок буквально утонул в предложениях посредников, которые готовы помочь туристу-нелегалу проскользнуть во временно закрытый «шенген».

"Ковид-бизнесмены" делают все: от вида на постоянное проживание до рабочей визы «под ключ», которая вместо дверей перспективных работодателей сейчас открывает украинцам туристические ворота в Европу.

Журналисты все испытали на себе. После пары отказов сделать для нетерпеливого туриста фейковое приглашение, им повезло наткнуться на загадочного менеджера Елену, которая за деньги, похоже, готова на все. Впрочем, лично встречаться с «клиентом» менеджер отказалась. Стоимость такой нелегальной услуги – всего четыре с лишним тысячи гривень.

Журналисты наткнулись и на более дешевые туристические предложения. Услуги посредников, как отмечается, крайне актуальны, что подтверждается и очередями на границах. Судя по словам посредников, приглашение в страну ЕС обойдется в сумму до трех тысяч гривень. Срочное приглашение делается всего за два-три дня.

В то же время, эксперты настойчиво советуют отказаться от подобных рискованных путешествий. Как минимум, незадачливому туристу грозит депортация с запретом на посещение страны на срок до 5 лет. Приглашение может быть и откровенно фальшивым, так что попытка въехать за ним в страну может обернуться задержанием.

Когда украинцы смогут путешествовать в ЕС

В начале июня стало известно, что страны Европейского Союза решили после 15 июня продлить ограничения на въезд граждан третьих стран, в том числе и украинцев.

В первую волну послабления, которая состоялась 1 июля, Украина не попала. По состоянию на начало августа 2020 года, после нескольких просмотров, украинцы все еще не могут свободно путешествовать в ЕС.

По состоянию на 28 августа 2020 года украинские туристы могут свободно путешествовать в 45 стран мира. Полный список доступен по ссылке.

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Автор: Дмитрий Захаров