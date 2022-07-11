Киев занял 407 место в рейтинге самых дорогих городов мира / фото УНИАН

Украинская столица Киев занял 407 место из 510 в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира.

Соответствующий рейтинг опубликовала компания NUMBEO.

Всего в рейтинг вошли пять укринских городов: 

  • Киев (407 место)
  • Одесса (442 место)
  • Днепр (445 место)
  • Харьков (459 место)
  • Львов (460 место)

При составлении рейтинга эксперты учитывали цены на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты и транспорт, средний чек в кафе и ресторанах и покупательную способность жителей.

Топ-10 самых дорогих для жизни городов мира выглядит следуюшим образом:

  • Гамильтон (Бермуды)
  • Базель (Швейцария)
  • Цюрих (Швейцария)
  • Цуг (Швейцария)
  • Лозанна (Швейцария)
  • Берн (Швейцария)
  • Женева (Швейцария)
  • Гонолулу (США)
  • Санта-Барбара (США)
  • Нью-Йорк (США)

Как сообщал УНИАН, из-за российской войны инфляция в Украине в июне 2022 год превысила 20%.