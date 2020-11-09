Посещение музея будет под запретом с 9 ноября до 30 ноября.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве (Пирогово) закрыли для посещения из-за стремительного распространения коронавирус.

Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииОб этом говорится в сообщении на Facebook- странице музея.

Музей будет закрыт с 9 ноября до 30 ноября.

«Бережем себя и наших близких, придерживаясь масочного режима, социальной дистанции, всех рекомендаций врачей. Верим, что уже вскоре сможем снова встретиться», – говорится в сообщении.

Коронавирус в Киеве и в Украине: статистика

С начала пандемии в столице зафиксировали 44 920 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 872 киевлянина.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 748 человек, 5 – скончались.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 469 018 случаев болезни, 209 143 человека выздоровели, 8 565 человек – умерли.

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Автор: Катерина Шварц