Музей в Пирогово закрыли на карантин / фото facebook.com/pyrogiv

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве (Пирогово) закрыли для посещения из-за стремительного распространения коронавирус.

Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииОб этом говорится в сообщении на Facebook- странице музея.  

Музей будет закрыт с 9 ноября до 30 ноября.

«Бережем себя и наших близких, придерживаясь масочного режима, социальной дистанции, всех рекомендаций врачей. Верим, что уже вскоре сможем снова встретиться», – говорится в сообщении.

Коронавирус в Киеве и в Украине: статистика

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Катерина Шварц