МАУ выполнит для заробитчан спецрейс из Киева во Франкфурт

На данный момент МАУ получила заказ на чартерные перевозки в Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции и Польше

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнит третий специальный пассажирский рейс из Киева во Франкфурт (аэропорт Ган).

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Как сообщила пресс-служба компании, продолжение программы перевозок украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

«Наработан четкий и прозрачный механизм перевозок граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе и на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском», - говорится в сообщении.

Отмечается, что содействие процессу выезда украинцев за границу на сезонные работы со стороны власти является чрезвычайно важным для МАУ.

«Сегодня перевозчик имеет единственный канал, через который может в сжатые сроки получить достоверную информацию об исполнении каждого отдельного специального рейса или каждого отдельного пассажира. На данный момент МАУ получила заказ на чартерные перевозки в Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Польше», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондона.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 специальных международных рейсов для граждан Украины.

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