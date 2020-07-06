В Париже для посетителей открыли часть галерей Лувра (фоторепортаж)

Посетить парижский музей можно только в маске.

В понедельник, 6 июля, один из самых популярных музеев мира – Лувр – наконец распахнул свои двери для посетителей.

Читайте такжеВ Париже открывается Эйфелева башняКак пишет DW, с сегодняшнего дня все желающие смогут увидеть большинство луврских шедевров, таких как «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, однако примерно треть галерей, где сложно обеспечить соблюдение социальной дистанции, пока останутся закрытыми.

Посетить парижский музей можно только в маске, забронировав предварительно на веб-сайте время посещения. Чтобы избежать скопления людей, администрация музея проложила обозначенные стрелочками четкие маршруты по лабиринту выставочных залов. Возвращаться или идти в обратном направлении запрещено. Также на полу обозначены места, на которых посетители должны стоять у картин.

Как сообщал УНИАН, в Англии после трехмесячного локдауна открылись пабы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.