Лучшие парки Киева: где погулять в Киеве после ослабления карантина (фото)

Практически в каждом районе Киева есть парки, где можно провести время как в одиночестве, так и в компании.

Киев известен своим богатством парков и других зеленых зон. Большие деревья, озера с утками и другой живностью, извилистые аллеи – все это можно найти в украинской столице, отдохнуть и насладиться природой и свежим воздухом.

Особенно приятно заглядывать в парки Киева весной, когда деревья, красивые кусты и цветы только распустились.

К сожалению, в этом году из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, киевские власти формально запретили гулять по паркам. Но, с 12 мая в рамках ослабления карантина их вновь откроют для свободного посещения.

Лучшие парки Киева

Среди всех киевских парков особенно можно выделить следующие:

Мариинский парк

Голосеевский парк

Парк Пуща-Водица

Парк Феофания

Парк Нивки

Парк Владимирская горка

Парк Победа

Хрещатый парк

Ботанический сад им. А.В.Фомина

Центральный ботанический сад им. Гришко

Парк Шевченко

Конечно, это далеко не весь перечень киевских парков и скверов, ведь столица богата зелеными зонами. К сожалению, не все из них находятся в ухоженном состоянии, но этот факт не может приуменьшать их значение и пользу.

Парки Киева где погулять

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Практически в каждом районе Киева есть парки, где можно спокойно погулять как самому, так и в компании друзей, или с членами семьи.

Помимо перечисленных выше, достойны внимания и три относительно молодых парка на Троещине, парк Наталка на Оболони, парк Партизанской славы в Дарницком районе, парк Певческое поле, Соломенский парк, парк Березовый гай, Сырецкий парк, парк Дубки, Труханов остров, парк Муромец, Музей Пирогово и множество других зеленых зон.

Мариинский парк Киев

Мариинский парк раскинулся в центре Киева на склонах Днепра недалеко от станции метро Арсенальная, прямо возле здания Верховной Рады и Мариинского дворца.

Парк был заложен в далеком 1874 году, он имеет площадь почти 9 гектаров. За время своего существования он несколько раз переименовывался, но в 1993 году ему вернули историческое название – Мариинский.

Парк является памяткой садово-паркового искусства местного значения. Уютный тенистый парк со старыми липами, кленами, каштанами, в 1900 году парк был украшен большим чугунным фонтаном.

Городской сад

Прогуливаясь по Мариинскому парку в сторону улицы Крещатик, обойдя Верховную Раду и Мариинский дворец мы переходим в Городской сад – зеленую зону между Мариинским и Хрещатым парками.

Городской сад также является памяткой садово-паркового искусства местного значения. Он был заложен в 1743 году по проекту архитектора Растрелли, оставившего о себе память в Киеве в виде Мариинского дворца и Андреевской церкви. Сейчас на его территории находятся памятники Леси Украинке, Анне Ахматовой, Михаилу Глинке, Марии Заньковецкой, фонтан Термена, летний театр Ракушка, а также стадион «Динамо» имени Лобановского.

В начале ХХ века была проложена Петровская аллея, которая фактически разделила территорию Городского парка пополам, и его часть отошла Крещатому парку.

Через Петровскую аллею был построен ажурный металлический Парковый мост. Сейчас он известен также как Мост влюбленных, или Чертов мост.

Крещатый парк

Покидая Городской сад через Парковый мост мы окажемся в Крещатом парке. Он был основан в 1743 году как часть Царского сада (ныне – Городской сад). В его нижней части в 1882 году был построен дом Купеческого собрания (ныне – Национальная филармония).

А ранее, в 1870-х годах, на его территории были построены две водонапорные башни киевского водогона. Сейчас в них расположен Музей воды, основная экспозиция которого находится в помещении бывшего подземного резервуара чистой воды.

Сейчас в парке также находится Киевский академический кукольный театр.

Выйдя из парка и немного спустившись по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади мы окажемся возле лестницы к памятнику Магдебургскому праву, ведущей вниз к, собственно данному памятнику, и набережной Днепра.

А прогуливаясь по Крещатому парку в сторону Арки дружбы народов, мы попадем на новый пешеходно-велосипедный мост, который был открыт всего год назад. Он соединил разделенные Владимирским спуском Хрещатый парк и парк Владимирская горка.

Парк Владимирская горка

Данный парк является памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Он расположился на верхней и средней террасах Михайловской горы, в верхней части которой расположен Михайловский златоверхий монастырь.

Создание парка началось в 1830-х годах. В 1853 году на склоне горы был построен памятник князю Владимиру. С тех пор эту часть начали называть Владимирской горкой.

В южной части парка расположен Украинский дом, а в северной – фуникулер, соединяющий Верхний город и Подол. Его строительство проходило в 1902-1905 годах. Чуть меньше, чем за 3 минуты он доставит вас с парка Владимирская горка на Почтовую площадь – к Речному вокзалу и набережной Днепра. Или наоборот.

В четырех перечисленных выше парках, помимо уютных тенистых аллей со старыми высокими деревьями, вас ждут и отличные панорамные виды на реку Днепр, левобережную часть Киева, Подол и Труханов остров.

Голосеевский парк Киев

Голосеевский парк имени Максима Рыльского раскинулся в южной части Киева.

Парк был заложен в 1957 году в северной части Голосеевского леса Территория парка является частью природного леса.

Природа Голосеевского парка богата прудами (есть и озеро) и огромным разнообразием растений.

Это прекрасное место как для прогулки в одиночестве, так и для отдыха или развлечений в компании. Здесь есть спортивные и детские площадки, аттракционы.

Парк Пуща-Водица

Парк Пуща-Водица раскинулся в северо-западной части Киева на площади более 11 гектаров.

Парк является частью большого лесного массива – Пуща-Водицкого леса.

На территории парка есть облагороженные озера, образованные в русле реки Котурка, а также пляжи. Он стал излюбленным местом для прогулок киевлян.

С городом его соединяет трамвайная линия, проложенной в 1904 году. Добраться можно на трамвае №12, конечная которого находится на Контрактовой площади.

Парк Нивки

Парк является памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения, расположенный на территории Шевченковского района возле станций метро Нивки и Берестейская.

Парк делится западную и восточную части. Условным разделителем является полотно железной дороги и речка Сырец. Создан парк в 1972 году.

Ранее местность в районе нынешнего парка называлась «Васильчиковская дача» и была владениями киевского генерал-губернатора Иллариона Васильчикова. Затем местность меняла свои неофициальные названия в зависимости от смены владельцев, преобразуясь в дачу Любченко или дачу Кагановича, дачу Хрущёва или дачу Коротченко.

Парк Киото Киев

Интересный парки есть не только на правом берегу Киева, но и на левобережной части. Парк Киото расположился между станциями метро Лесная и Черниговская вдоль улицы Киото.

Основан в 1972 году в честь дружественных отношений между Киевом и японским городом Киото.

Парк привлекает жителей столицы, прежде всего, знаменитой аллеей сакур, длиной почти в километр. В центре парка также находится сад камней.

Кроме того, в парке есть замечательный пруд с водопадом, зарослями ириса и удивительными мостикамы, которые ведут к острову.

Последние несколько лет парк постепенно реконструируют.

Парк Победа

Еще один парк, который расположен на левом берегу Киева, недалеко от станции метро Дарница. Он посвящен победе во Второй мировой войне.

Парк Победа был оборудован в 1965 году, и реконструирован и расширен в 2008 году. На площади более 82 гектаров расположены сосновый лес с аллеями для прогулок, декоративное озеро с дикими утками и арковыми мостиками, каток и колесо обозрения.

На территории парка находится курган Бессмертия, памятник "Женщине Великой Отечественной войны", а также детские площадки и атракционы.

Парк Феофания

Этот парк является памятником садово-паркового искусства государственного значения, находится в Голосеевском районе Киева.

Феофания объединяет прекрасную природу и современный ландшафтный дизайн – это большой парк с аккуратными зелеными газонами, симпатичными лавочками и ажурными фонарями.

На его территории есть четыре озера, обрамленные небольшой набережной.

Ботанические сады Киева

Ботанический сад имени Фомина является одним из старейших в Киеве и Украине. Был заложен в 1839 году на пустыре, в глубоких оврагах и на холмах неподалёку от Киевского университета. Сейчас является научно-исследовательским подразделением Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ботсад раскинулся в центре Киева на площади 22,5 га между Красным корпусом Университета и одноименной станцией метро, между бульваром Тараса Шевченко и улицей Льва Толстого.

Вопрос о создании ботанического сада был поднят ещё в 1834 году архитектором В.И. Беретти, по проекту которого возводился Киевский университет св. Владимира. Он предложил разместить сад на пустынной территории, расположенной у корпуса университета. Однако из-за отсутствия средств закладка сада была отложена на пять лет.

В середине XIX века был построен оранжерейный комплекс для коллекций тропических и субтропических растений. Ныне в коллекциях Ботанического сада насчитывается около десяти тысяч видов, сортов и форм растений.

Национальный ботанический сад имени Гришко является научно-исследовательским учреждением.

Идея создания ботанического сада появилась осенью 1918 года, после создания Национальной Академии наук, однако фактически строительство началось лишь в средине 1930-х гг.

Ботанический сад входит в природно-заповедный фонд Украины и является объектом комплексной охраны, относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

Но попасть на его территорию не так просто, как в обычный парк: ботсад окружен забором, и вход туда платный.