Глава МИД надеется, что в ситуации с пандемией коронавируса не произойдет форс-мажоров, которые могут повлиять на пересмотр правительственного решения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что правительство не планирует вводить ограничения на путешествия, в том числе авиасообщение, на новогодние праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в ходе онлайн брифинга.

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"Следующая тема, я думаю беспокоит многих - это планы по прекращению авиасообщения из-за пандемии, или ограничению путешествий на время праздников. Я хочу воспользоваться этой возможностью и заверить, что таких планов нет", - сказал глава МИД.

"Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-либо ограничения на авиасообщение", - заверил министр.

При этом, он обратился к украинцам с просьбой помнить, что пандемия бушует, и соблюдать максимальные меры безопасности во время путешествий.

"Будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире. Я имею в виду, форс-мажоров, связанных с пандемией, и нам не придется пересматривать это решение. Но сейчас позиция правительства такова", - добавил Кулеба.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, действующие сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Виталий Саенко