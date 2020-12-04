Дмитрий Кулеба также объяснил, почему закрывалось транспортное сообщение во время карантина весной.

Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно.

Это также относится к запрету на въезд иностранцев в Украину, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

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"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - заявил министр.

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" объяснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауну достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

4 декабря Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.

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Автор: Александр Топчий