Главный санврач рассказал, когда откроют украинские курорты

Главный санврач считает, что многие будут бояться пускать к себе туристов из-за вероятности заболеть.

Через пандемию коронавируса украинские курорты Одессы, Херсона и Карпат станут лучшими в Европе и будут приносить средства в экономику страны.

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Таким мнением в интервью «Обозревателю» поделился главный санитарный врач Виктор Ляшко. В то же время он указал на опасный нюанс летнего отдыха в этом году.

"Сейчас я волнуюсь за здоровье украинцев и сдерживание эпидемии", – подчеркнул он.

Главный санврач отметил, что многие боятся пускать к себе туристов из-за вероятности заболеть. Поэтому все зависит только от людей и того, как они будут придерживаться карантина.

"Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините", – добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив спрогнозировала, что страны Европы, скорее всего, не откроют своих границ к середине лета.