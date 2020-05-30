УЗ открыла продажу билетов на поезда западного направления (список)

«Укрзализныця» начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования, которые начнут курсировать с 4 июня.

«Укрзализныця» начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в западные области, которые начнут курсировать с 4 июня.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре акционерного общества «Укрзализныця», об этом сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

Так, продажа билетов открыта на поезда: № 1/2 сообщением Ивано-Франковск - Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным); № 7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня); № 749/750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня); № 29/30 Киев - Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня); № 98/97 Ковель - Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным); № 772/771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Согласно постановлению Кабинета министров № 392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Юрик также напомнил, что пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, добавил Юрик.

О дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, «Укрзализныця» учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. С 1 июня запланировано запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити+ и 32 - дальнего следования.

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