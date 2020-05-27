Билеты на поезда теперь можно купить и в кассах на ж/д-вокзалах

Отмечается, что пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, масок, билеты продаваться не будут.

Акционерная компания «Укрзализныця» возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика.

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«С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами», - цитирует пресс-служба Юрика.

Отмечается, что пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, масок, билеты продаваться не будут.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 26 мая начала постепенное восстановление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов "Интерсити +", которые отправятся в рейсы с 1 июня. Сегодня "Укрзализныця" открыла продажу еще на 9 поездов дальнего следования.

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