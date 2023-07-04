Поезд сформирован из новых вагонов с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в уборных.

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №191/192 Киев-Львов из-за высокого спроса на этом направлении.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезд будет отправляться из столицы 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июля в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. В эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Отмечается, что поезд сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода: с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в уборных.

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В УЗ также отметили, что для пассажиров из Днепра согласована легкая пересадка на этот рейс из поездов №79 Днепр-Киев, №38 Запорожье-Киев. Для пассажиров из Харькова-пересадка с поезда №63 Харьков-Киев в течение 1,5 часов.

" Так же - в обратном направлении: осуществить пересадку со львовского поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев-Харьков и №80 Киев-Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут)", - добавили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, сайте и в кассах вокзалов.

Поезд Киев-Львов: последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 июня стало известно, что АО "Укрзализныця" отреагировало на спрос пассажиров и назначила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев-Львов.

Поезд отправляется из столицы в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывает во Львов уже в 14:49. обратно, из Львова, поезд выезжает 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывает в столицу в 22:27.

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