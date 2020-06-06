В МИД рассказали, с какими странами договариваются об открытии границ для украинцев

Также глава министерства подчеркнул, что все украинские путешественники должны соблюдать правила тех стран, куда въезжают.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас Украина достигла успехов в переговорах относительно открытия границ для наших туристов с Грецией и Турцией.

Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

При этом фиксированной даты пока нет, отметил Кулеба. По его словам, наиболее распространенный маркер – 15 июня. Именно тогда большинство европейских стран открывают сообщение между собой, а также с некоторыми странами, которые не принадлежат к ЕС.

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«А вот период с 15 июня по 1 июля будет ключевым для проведения всех переговоров и принятия решений об открытии для Украины... Мы уже достигли договоренностей с Грецией, с Турцией... Там пока нет фиксированной даты, но мы понимаем, что до конца июня мы все запустим», – пояснил глава МИД.

Кулеба добавил, что сейчас ведут переговоры также с наиболее популярными туристическими направлениями.

«Но еще раз подчеркиваю, что все может измениться в любой момент, если будет проходить вспышка пандемии», – сказал он.

Также глава министерства пояснил, что все украинские путешественники должны соблюдать правила тех стран, куда въезжают. Когда же туристы будут возвращаться на Родину, то обязаны либо установить мобильное приложение «Дія» и пройти самоизоляцию, либо согласиться на полноценную обсервацию.

«Но и эти правила могут быть либерализированы, если будет стабилизирована ситуация», – отметил Кулеба.

Ранее в пресс-службе МИД заявили, что Украина и Греция готовы восстановить сообщение между странами с 1 июля при условии стабильной эпидемической ситуации, связанной с противодействием распространению COVID-19.

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