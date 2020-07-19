От украинцев не требуют самоизоляции при возвращении из стран "зеленой зоны" - Минздрав

К странам «зеленой зоны» относятся Турция, Египет, Албания, Болгария, Чехия, Сербия, Хорватия, Польша, Греция, Венгрия, Латвия.

Украинцы, которые возвращаются из стран так называемой «зеленой зоны», не нуждаются в прохождении двухнедельной самоизоляции.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он напомнил, что правительство обновило критерий отнесения стран к так называемой «зеленой зоне», увеличив порог активных больных с 40 до 55 человек на 100 тысяч населения.

«После увеличения этого порога наши граждане, которые возвращаются из этих стран, не нуждаются в прохождении двухнедельной самоизоляции», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран «красной» и «зеленой» зон по показателям активных больных на 100 тысяч населения для Украины.

К «красной зоне» относятся США, Армения, Израиль, Черногория, Россия, Молдова, Казахстан и Беларусь. К «зеленой зоне» - Турция, Египет, Албания, Болгария, Чехия, Сербия, Хорватия, Польша, Греция, Венгрия, Латвия.

В Украине показатель инцидентности составляет более 62 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения.

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