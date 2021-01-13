Сейчас пограничники работают по действующим протоколам.

Концепция паспортов по вакцинации от коронавируса в широком кругу даже не обсуждалась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве.

В ближайшее время украинцам для выезда за границу не понадобится сертификат вакцинации.

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В требованиях для путешествий каких-то изменений тоже нет - пограничники работают по действующим протоколам.

"В настоящее время мы проверяем наличие приложения "Вдома" для самоизоляции тем гражданам, которые следуют из стран красной зоны. Если говорить об иностранцах, то для них обязательно наличие страхования от COVID-19. Если решением правительства будут приняты какие-то изменения, то мы их выполним", - цитирует издание слова спикера ГНСУ Андрея Демченко.

На фоне начала кампаний по иммунизации населения в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заговорила о необходимости ввести "электронные сертификаты вакцинации" для путешественников.

12 января главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что вопрос о введении "свидетельств о вакцинации" находится на стадии обсуждения и будет рассматриваться после того, как будет получена информация, делает ли невозможным распространение коронавирусной болезни вакцинированный человек.

Дания, Эстония, Британия и Литва уже заявили о намерении ввести "ковидные паспорта".

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Автор: УНИАН