По словам министра иностранных дел, вопрос о запрете на въезд в страну иностранцев в правительстве пока даже не обсуждается.

Украина пока не планирует закрывать границу для иностранцев на фоне роста случаев коронавируса в стране.

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Об этом утром в "Сниданку з 1+1" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, вопрос о запрете на въезд в страну иностранцев в правительстве пока даже не обсуждается.

Ранее Украина вводила запрет на выезд иностранцев на месяц - в сентябре. Тогда это сделали, чтобы не допустить большого скопления гостей из Израиля в Умани на праздновании иудейского Нового года.

"Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет", - подчеркнул Кулеба.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк