Безопасно и красиво: во Львове ресторан предлагает поужинать в прозрачном шаре на крыше (видео)

Такие капсулы на крыше заведения стоят уже полтора года, но только во время карантина они стали пользоваться большой популярностью.

На летней террасе одного из ресторанов Львова предлагают поесть в прозрачном шаре.

Читайте такжеРесторан в Амстердаме придумал антикоронавирусные романтические кабинки для гостей (фоторепортаж)

Как говорится в сюжете ТСН, такие капсулы на крыше заведения стоят уже полтора года, но только сейчас, во время карантина, они начали пользоваться немалой популярностью - столики приходится бронировать за несколько дней навперед.

Посетители говорят, что это прекрасная возможность изолироваться от людей за соседними столиками.

При этом официанты, обслуживающие гостей, стоят практически на пороге и приближаются к посетителям лишь при подаче блюд или напитков.

Идею владельцы ресторана позаимствовали в Европе. Говорят: наиболее романтично здесь сидеть под дождем.

Как сообщал УНИАН.Туризм, это уже не первая оригинальная идея для восстановления туризма и досуга в Львове. Раньше там придумали, как проводить экскурсии в условиях карантина.

Кроме того, недавно во Львове открылся первый в Украине автокинотеатр на крыше.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.