ЕС не готов открыть границы для Украины: показатель инфицирования коронавирусом превышен в 1,6 раз

При этом в Украине наблюдается тенденция к стабилизации новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) на 100 тысяч населения в Украине в 1,6 раз превышает показатели Евросоюза.

Для снятия ограничения въезда в страны ЕС, в Украине это показатель должен составлять 16 случаев на 100 тысяч населения. Однако наша страна не соответствует требования эпидемиологической ситуации в ЕС, сообщили в пресс-службе СНБО.

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Также в Украине самый низкий показатель проведения ПЦР-тестов – 23,2 тысячи на один миллион человек. Например, в Лихтенштейне этот показатель – 23,6 тысячи на 1 млн человек.

При этом в Украине наблюдается тенденция к стабилизации новых случаев инфицирования COVID-19. За последние 28 дней тем рост в нашей стране уменьшился с 9 до 5 процентов.

Напомним, что Совет Европейского Союза утвердил правила для минимизации риска заражения коронавирусом при трансграничных путешествиях.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине официально подтверждены 65 656 случаев COVID-19.

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