В Украине разработали рекомендации для работы отелей во время пандемии COVID-19

Соответствующие рекомендации разработаны с учетом практического опыта владельцев отелей, пансионатов, здравниц, туристических баз и клинических санаториев.

Ассоциация индустрии гостеприимства Украины (АИГУ) в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией медицинского туризма разработали рекомендации относительно условий безопасной работы средств размещения во время пандемии COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АІГУ Александр Лиев.

Читайте также"Как было прежде - не будет точно": глава МИД прокомментировал возобновление авиасообщенияОн уточнил, что рекомендации разработаны с учетом практического опыта членов ассоциации, которые являются владельцами отелей, пансионатов, здравниц, туристических баз и клинических санаториев.

«Также, были учтены требования Министерства здравоохранения Украины, Главного санитарного врача Украины и нормативные акты КМУ по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19. Кроме того, мы старались учесть опыт и лучшие практики стран, которые считают туристическую отрасль приоритетом развития». – отметил он.

Ассоциация обратилась к Государственному агентству по развитию туризма с просьбой учесть разработанные рекомендации в их работе.

Директор Госагентства Марьяна Олеськив подчеркнула, что работу средств размещения необходимо запустить уже на первом этапе выхода из карантина.

«Считаю, что это базовые требования, согласно которым должны работать заведения размещения и могут начать такую работу с 12 мая. Сегодня безопасность путешествия будет одним из основных факторов, поэтому города и профильные ассоциации разрабатывают рекомендации для своих членов», – отметила она.

По ее словам, над документами работают VISIT Ukraine, Ассоциация индустрии гостеприимства, а также Сообщество гостеприимства.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине после 11 мая смягчат некоторые карантинные ограничения.

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