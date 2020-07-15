В двух украинских аэропортах могут появиться лаборатории для тестирования на COVID-19
Министерство инфраструктуры рассматривает возможность открытия лабораторий для тестирования на COVID-19 в двух аэропортах.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Относительно лабораторий в аэропортах - пока, по нашей информации, Минифраструктуры рассматривается такая возможность установки этой лаборатории в аэропорту "Борисполь" и в аэропорту города Львов. Но этот вопрос относится к компетенции Минифраструктуры. По нашей информации, они рассматривают такую возможность и движутся в этом направлении", - сказал Степанов.
Напомним, ранее Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту.
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