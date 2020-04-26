Украина возобновляет спецрейсы для эвакуации украинцев из-за границы - Криклий

Министр инфраструктуры напомнил при этом об обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Правительственный портал.

«У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения «Дій вдома» на платформе «Дія», - отметил министр.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

В частности, ранее стало известно, что 28 апреля в Украину должен прибыть специальный рейс из Швеции с эвакуированными украинцами.

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Как сообщила пресс-служба посольства Украины в Королевстве Швеции, в 09:00 будет осуществлен специальный рейс авиакомпанией SkyUp Airlines по маршруту Стокгольм - Киев.

Купить билеты предлагается на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines, их стоимость стартует от 5836 грн. Время вылета из аэропорта "Арланда" в Стокгольме в 9:00.

"Любое авиасообщение с Украиной временно приостановлено, выполнение дополнительных авиарейсов для эвакуации граждан из Швеции в Украину пока не предполагается", - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, решением правительства от 22 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на всей территории Украины продлен карантин до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение предусматривает среди прочего закрытие государственной границы Украины и прекращение большинства пассажирских перевозок, в том числе авиарейсов из-за границы.

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