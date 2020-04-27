Эвакуировать украинцев из-за границы будут до четырех спецрейсов в сутки - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация граждан спецрейсами из-за рубежа будет проходить постепенно, контролируемо, до четырех самолетов в сутки.
Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.
Зеленский отметил, что Украина возобновляет эвакуацию граждан, находящихся за рубежом, специальными рейсами.
"Она будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки", - подчеркнул он.
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Президент отметил, что все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы.
"Первая - это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению «Дій вдома». Он поможет медикам и нашим полицейским контролировать процесс. Другая часть граждан - около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате - то есть в подготовленных государством локациях", - рассказал глава государства.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
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