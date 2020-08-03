Норвегия запретила высадку с больших круизных лайнеров в своих портах

Этот запрет будет действовать в течение двух недель и не будет касаться международных и внутренних паромов.

Норвегия запретила останавливаться в своих портах лайнерам с более сотней пассажиров на борту.

Как сообщает DW, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе.

Этот запрет будет действовать в течение двух недель и не будет касаться международных и внутренних паромов.

Это решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где заразились не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа. Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер. Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля или контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

Читайте такжеВ Черногории туристический поток уменьшился на 92% из-за пандемии

В ведомстве по охране здоровья опасаются, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем могли быть затронуты 69 населенных пунктов, передает агентство новостей NTB.

Круизная компания Hurtigruten была одной из первых, которая возобновила плавание во время пандемии. "Предварительная оценка показывает, что произошел сбой в нескольких наших внутренних процедурах'', - заявил генеральный директор Hurtigruten Даниэль Скилдам. Компания на неопределенный срок остановила работу своих трех круизных лайнеров. Полиция Норвегии заявила, что начнет расследование этого случая.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.