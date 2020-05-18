Минздрав позволит открыть пляжный сезон в Украине, несмотря на карантин

По имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.

Министерство здравоохранения позволит открыть пляжный сезон в Украине, поскольку морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарной врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

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«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с Институтом эпидемиологии инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук и они, эти специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет позволено открыт пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира», - заявил он.

По его словам, несмотря на то, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, по имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. «Это может быть только при близком контакте», - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что в отношении речного пляжного сезона Минздрав будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха.

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